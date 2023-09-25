Под Бахмутом попал в плен мэр российского города 1 25.09.2023, 12:46

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Прослужил в армии РФ меньше трех недель.

В боях с оккупантами в районе Клещиевки под Бахмутом силы обороны Украины взяли в плен бывшего российского мэра. Как пишет «Гордон», об этом Госпогранслужба сообщила 25 сентября в Telegram.

На опубликованной записи мужчина представляется Виталием Третьяковым 1975 года рождения. С 2014-го по 2019 год он возглавлял город Чайковский (Пермский край), был депутатом городской думы.

7 сентября он добровольно подписал контракт с министерством обороны на службу в армии страны-агрессора.

«Приписали меня к 78-му полку 42-й мотострелковой дивизии, переправили в Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели или чуть побольше. И без определения в подразделение нас отправили в район села Клещиевка», – говорит оккупант.

Бывший мэр рассказал пограничникам, что пришел в Украину «воевать с НАТО».

«Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что кацапская пропаганда врет, а Крым – украинский», – написали в ГПСУ.

Российский Telegram-канал Sota пишет, что Третьяков был осужден на три года за превышение полномочий при передаче квартиры сотруднице администрации, в 2020-м вышел условно-досрочно. На видео из плена Третьяков при этом не говорит о своем уголовном деле, объясняя лишь, что ушел с поста, так как «не имел самоцели быть в политике».

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