Боевая работа бойцов 40-й украинской артбригады имени князя Витовта попала на видео
- 25.09.2023, 13:29
Удары наносились польскими «Крабами».
Бойцы украинской 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы.
На записи сняты моменты ликвидации позиции операторов БпЛА, попадания в склад боеприпасов и уничтожения вражеского миномета.
«Работают «Крабы», - говорится в комментарии к видео.
AHS Krab – польская самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.