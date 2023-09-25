Боевая работа бойцов 40-й украинской артбригады имени князя Витовта попала на видео 25.09.2023, 13:29

иллюстративное фото

Удары наносились польскими «Крабами».

Бойцы украинской 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы.

На записи сняты моменты ликвидации позиции операторов БпЛА, попадания в склад боеприпасов и уничтожения вражеского миномета.

«Работают «Крабы», - говорится в комментарии к видео.

AHS Krab – польская самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.

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