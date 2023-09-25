Австралия на два года продлила запретительные пошлины на товары из Беларуси 25.09.2023, 16:37

Дополнительная пошлина в размере 35% была введена в апреле 2022-го года.

Австралия продлила запретительные пошлины на импорт белорусских и российских товаров до октября 2025 года. Об этом заявил МИД страны.

Дополнительная пошлина в размере 35% была введена на российский импорт в апреле 2022 года. Теперь эта мера будет действовать еще два года. Как отмечается в пресс-релизе австралийского ведомства, в результате импорт из РФ упал на 95%.

«Австралия вновь призывает Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины, а Беларусь прекратить поддерживать бессмысленную войну России», – отметили в МИД.

С 2022 года Белстат не публикует данные о внешней торговле с отдельными странами. Однако в предыдущие годы наибольшй объем белорусского экспорта товаров в Австралию отмечался в 2021 году. Он составлял 39,5 млн долларов. Также товаров более чем на 30 млн долларов Беларусь поставляла в Австралию в 2011, 2012 и 2018 годах.

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