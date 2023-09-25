В Берлине прошла акция в поддержку Алеся Беляцкого 25.09.2023, 22:39

Свой 61-й день рождения нобелевский лауреат встречает в тюрьме.

Международные правозащитные организации Amnesty International и Libereco, а также объединение белорусов Германии Razam организовали в понедельник, 25 сентября, у Бранденбургских ворот в Берлине акцию в поддержку Алеся Беляцкого. В этот день находящийся в заключении белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий встречает свой 61-й день рождения. В акции участвовали в том числе депутаты бундестага из группы друзей Беларуси, а также бывшие политзаключенные.

«В белорусской тюрьме сидит срез белорусского общества: врачи, юристы, рабочие, учителя и другие. Просто за то, что они хотели мирных изменений», - заявил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йоханнес Шрапс. Он также напомнил о полутора тысячах белорусов, которые, как и Алесь Беляцкий, стремились к свободе, за что теперь находятся в тяжелых условиях в белорусских тюрьмах.

Основатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий находится в заключении с 14 июля 2021 года. В марте 2023 года белорусский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы якобы за контрабанду и организацию нарушения общественного порядка. В 2022 году Норвежский нобелевский комитет присудил ему премию мира — вместе с правозащитниками из Украины и России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».