Российские офицеры за деньги навели ракеты на штаб ЧФ в Севастополе 5 26.09.2023, 7:37

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Подробности ликвидации командующего флота и 34 офицеров.

Офицеры ВМФ страны-агрессора России «сливали» Украине информацию о местонахождении и деятельности своих командиров в обмен на денежное вознаграждение, пишет Kyiv Post со ссылкой на партизанское движение украинцев и крымских татар «Атеш».

Собеседник журналистов сказал, что задержки с выплатами зарплат от страны-агрессора сами по себе не заставляют российских оккупантов идти против кремлевского режима, и что те, кто им помогает, также считают, что Россия ведет преступную войну, которую нужно прекратить.

«Но материальное вознаграждение только помогает им принять решение о сотрудничестве с движением «Атеш», оно служит дополнительным стимулом», — добавил он.

В движении не уточнили, сколько денег получили информаторы среди оккупантов, но сказали, что этого было достаточно для «покрытия рисков» для офицеров и их семей. По словам партизан, речь о российских офицеров, которые имеют доступ к «общей деятельности командования [Черноморским флотом]».

«Мы поддерживаем связь с разными представителями специализированных органов [в частности, СБУ и ГУР], и все они в равной степени получают необходимую информацию, которую мы можем им предоставить», — сказал представитель ««Атеш»».

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