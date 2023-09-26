закрыть
26 сентября 2023, вторник, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Выйти они уже не смогли»

  • 26.09.2023, 12:26
  • 5,418
«Выйти они уже не смогли»

Z-военкор рассказал о разгроме россиян под Бахмутом.

ВСУ громят россиян на Бахмутском направлении фронта, используя ошибки некомпетентного командования армии РФ.

Российский Z-военкор рассказал о том, как в течение 10 последних дней российские военные бросали на украинские позиции в районе Андреевки и Клещеевки толпы штурмовиков, которые гибли в бессмысленных «мясных штурмах», пишет «Диалог».

Россияне гибли в попытках сдержать наступление ВСУ, однако никакого результата это им не принесло. Более того, подразделения украинской армии не только эффективно сдержали попытку контрудара ВС РФ, но и готовят новую операцию в районе железной дороги и северной части Курдюмовки с захватом рокадной дороги.

Российский военкор также рассказал, как брошенное на штурм украинских позиций  подразделение «Шторм Z» в ходе атаки смогло зацепиться за руины в Андреевке, однако российский десант не смог пробиться к ним на помощь, после чего ВСУ просто перебили прорвавшихся россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид