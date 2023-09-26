«Выйти они уже не смогли» 26.09.2023, 12:26

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Z-военкор рассказал о разгроме россиян под Бахмутом.

ВСУ громят россиян на Бахмутском направлении фронта, используя ошибки некомпетентного командования армии РФ.

Российский Z-военкор рассказал о том, как в течение 10 последних дней российские военные бросали на украинские позиции в районе Андреевки и Клещеевки толпы штурмовиков, которые гибли в бессмысленных «мясных штурмах», пишет «Диалог».

Россияне гибли в попытках сдержать наступление ВСУ, однако никакого результата это им не принесло. Более того, подразделения украинской армии не только эффективно сдержали попытку контрудара ВС РФ, но и готовят новую операцию в районе железной дороги и северной части Курдюмовки с захватом рокадной дороги.

Российский военкор также рассказал, как брошенное на штурм украинских позиций подразделение «Шторм Z» в ходе атаки смогло зацепиться за руины в Андреевке, однако российский десант не смог пробиться к ним на помощь, после чего ВСУ просто перебили прорвавшихся россиян.

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