Борислав Береза: В Кремле может повториться операция «Валькирия» 27.09.2023, 13:13

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Борислав Береза

В России достаточно много людей, которые ненавидят Путина.

Украинские СМИ сообщили, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, во время которого погибли десятки оккупантов, помогали наводить российские офицеры.

Многие ли россияне пошли на сотрудничество с Украиной? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— На сегодняшний день никого не удивляет, что россияне используют ситуацию для своего возможного обогащения или спасения своей жизни. Когда мы видим, что российский вертолет в результате операции ГУР попадает из России в Украину, когда мы видим, что российские офицеры готовы брать деньги, которые могут обеспечить жизнь их семьям, а им выжить, а взамен обеспечивают наведение ударов по штабу Черноморского флота Российской Федерации, мы понимаем, что это системное явление.

Более того, большое количество россиян абсолютно не воспринимают эту войну как войну справедливую и честную. Поэтому они считают, что им проще остаться живыми и заработать на том, что Путин ведет войну против Украины. Такие россияне считают, что если президент РФ зарабатывает вместе со своими олигархами, то чем они хуже. Им плевать на своих сослуживцев, им плевать на российские слоганы про войну, им плевать на все, кроме своего выживания и своего обеспечения. Россияне так будут действовать и в дальнейшем.

Давайте откровенно говорить: информацию о нахождении какого либо подразделения или склада от россиян мы получаем уже давно. Когда я служил в ВСУ на Запорожском направлении, российские офицеры передали за вознаграждение информацию о нахождении склада в Токмаке, который был потом уничтожен.

— Почему это происходит, какие причины можно назвать?

— Можно предположить, что есть какая-то внутренняя фронда или интегрированные в российскую армию оппозиционеры. Но скорее в этом случае я подозреваю, что главную роль играет именно обогащение. Если бы это была просто внутренняя фронда, то деньги бы они не брали за наведение на штаб.

Но есть достаточно большое количество людей, которые в России устраивают диверсии на железной дороге, помогают находить или поджигают предприятия, которые являются частью оборонного комплекса РФ. Российские граждане активно подсказывают точки, по которым надо бить беспилотникам или разведывательно-диверсионным группам. Это говорит только об одном — в России достаточно много людей, которые из ненависти к Путину, его режиму и развязанной войне, абсолютно бесплатно готовы помогать Украине. Украина этим пользуется, и благодарна таким людям.

— Может ли в определенный момент такой коллаборационизм россиян стать одним из решающих факторов в победе Украины на оккупационной армией?

— Я бы не говорил, что это коллаборационизм, это скорее движение сопротивления. Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны даже в нацистской Германии было антифашистское движение, в которое также входили и представители военных элит. Можно вспомнить ту же операцию «Валькирия», когда офицеры немецкой армии пытались убить Гитлера и остановить войну. Подобные ситуации возможны и сейчас.

Рано или поздно они могут создать определенное внутреннее движение, которое как-то поможет Украине еще быстрее победить Россию. Но учитывая, что Россия — это тоталитарное полицейское государство, где все под надзором, у меня большие сомнения, что им удастся трансформироваться в большую силу.

Однако принцип тысячи порезов никто не отменял. Если жертве нанести много мелких порезов, она обескровливается, устает и падает пораженная. Поэтому здесь то же самое будет происходить: чем больше будет таких россиян, тем больше будет таких порезов, тем быстрее закончится война. Следовательно, меньше будет жертв с обеих сторон. Так что в интересах россиян помогать Украине и закончить эту войну падением путинского режима.

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