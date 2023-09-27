Захарова неожиданно нашла «виновных» в разгроме штаба Черноморского флота в Севастополе
- 27.09.2023, 13:17
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Представитель МИД РФ озвучила странную версию.
В Кремле снова обвинили Запад в ракетной атаке на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе. Заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
С ее же слов, действия Киева координировали американские и британские спецслужбы. Захарова заявила, что для атаки на штаб ЧФ РФ Киев использовал самолеты-разведчики, данные западной разведки и информацию, полученную от спутников НАТО, передает dialog.ua.
Говоря простым языком, удар нанес Запад, но руками Киева. Еще 22 сентября в МО РФ заявили, что ПВО перехватила пять ракет, которые летели в сторону Севастополя.
Якобы во время удара было повреждено само здание. Только один человек пропал без вести. Еще одна ракета упала, не разорвавшись, в центре города, которую позже утилизировали на военном полигоне.
Тем временем российские СМИ активно демонстрируют командующего ЧФ РФ Соколова, который должен был в момент ракетного удара находиться в штабе ЧФ РФ.
Вчера адмирала показали во время заседания МО РФ, а сегодня пропагандистский телеканал «Звезда» показал видео с его интервью.