Захарова неожиданно нашла «виновных» в разгроме штаба Черноморского флота в Севастополе 27.09.2023, 13:17

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Мария Захарова

Представитель МИД РФ озвучила странную версию.

В Кремле снова обвинили Запад в ракетной атаке на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе. Заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.

С ее же слов, действия Киева координировали американские и британские спецслужбы. Захарова заявила, что для атаки на штаб ЧФ РФ Киев использовал самолеты-разведчики, данные западной разведки и информацию, полученную от спутников НАТО, передает dialog.ua.

Говоря простым языком, удар нанес Запад, но руками Киева. Еще 22 сентября в МО РФ заявили, что ПВО перехватила пять ракет, которые летели в сторону Севастополя.

Якобы во время удара было повреждено само здание. Только один человек пропал без вести. Еще одна ракета упала, не разорвавшись, в центре города, которую позже утилизировали на военном полигоне.

Тем временем российские СМИ активно демонстрируют командующего ЧФ РФ Соколова, который должен был в момент ракетного удара находиться в штабе ЧФ РФ.

Вчера адмирала показали во время заседания МО РФ, а сегодня пропагандистский телеканал «Звезда» показал видео с его интервью.

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