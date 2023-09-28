Во время раскопок на месте старого Минска нашли монету, которой 1250 лет 3 28.09.2023, 9:37

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Археологи назвали находку сенсационной.

Во время раскопок на месте старого Минска нашли монету, которой 1250 лет.

О сенсационной находке во время раскопок на минском городище сообщили на инстаграм-странице «Старый Минск».

Найденная монета — арабский серебряный дирхем, чеканившийся в VIII веке, в 770-е годы.

То, что такая монета попала сюда более 1200 лет назад — «сенсация даже для Менки», утверждают авторы ролика. Хотя утверждать, что Минску тоже столько лет, такая находка сама по себе, конечно, оснований не дает.

Археологи сейчас продолжают делать прорезку вала и уже дошли ниже уровня площадки самого городища. Монету нашли в самом сердце вала, там, где есть остатки деревянных конструкций.

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