На севере Крыма раздался мощный взрыв 28.09.2023, 13:46

5,292

Оккупанты сообщили о перекрытии движения на Керченском мосту.

Во временно оккупированном Крыму, в районе Красноперекопска, раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».

«В районе Красноперекопска прогремел мощный взрыв, сообщают наши подписчики», - пишет канал.

Стоит отметить, что ни российские террористы, ни военное командование Украины, или другие официальные лица никоим образом пока не комментировали данную информацию.

Что известно?

Российские террористы, в 12:33, сообщили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту для автотранспорта.

В частности, они сообщали утром о якобы уничтожении взрывоопасных предметов на территории Крыма. Предупреждали о взрывах в:

пгт. Октябрьское - с 13.00 до 15.00;

Старый Крым - с 11.00 до 13.00;

село Свободное Джанкойского района - с 13.00 до 15.00;

село Фронтово и пгт. Багерово Ленинского района - с 10.00 до 18.00.

Атаки на Крым

В последнее время взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО.

Например, недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подлодку РФ в Севастопольской бухте, которые, вероятно, уже не подлежат восстановлению.

Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян. Тогда был ликвидирован командующий Черноморским флотом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».