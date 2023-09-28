На севере Крыма раздался мощный взрыв
- 28.09.2023, 13:46
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Оккупанты сообщили о перекрытии движения на Керченском мосту.
Во временно оккупированном Крыму, в районе Красноперекопска, раздался сильный взрыв.
Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».
«В районе Красноперекопска прогремел мощный взрыв, сообщают наши подписчики», - пишет канал.
Стоит отметить, что ни российские террористы, ни военное командование Украины, или другие официальные лица никоим образом пока не комментировали данную информацию.
Что известно?
Российские террористы, в 12:33, сообщили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту для автотранспорта.
В частности, они сообщали утром о якобы уничтожении взрывоопасных предметов на территории Крыма. Предупреждали о взрывах в:
пгт. Октябрьское - с 13.00 до 15.00;
Старый Крым - с 11.00 до 13.00;
село Свободное Джанкойского района - с 13.00 до 15.00;
село Фронтово и пгт. Багерово Ленинского района - с 10.00 до 18.00.
Атаки на Крым
В последнее время взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО.
Например, недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подлодку РФ в Севастопольской бухте, которые, вероятно, уже не подлежат восстановлению.
Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян. Тогда был ликвидирован командующий Черноморским флотом.