Китай и РФ не хотят ремонтировать белорусские дороги

Китай и РФ не хотят ремонтировать белорусские дороги4
- 28.09.2023, 15:42
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У лукашистов не получается привлечь деньги на ремонт инфраструктуры.
Беларусь пытается привлечь китайские и российские средства для реконструкции дорог, но пока «результаты сложные». Об этом на пресс-конференции в БелТА заявил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог министерства Сергей Леончик.
«Ведем работу с российскими и китайскими партнерами, но пока ее результаты достаточно сложные. Тут нужно отметить взвешенную позицию Беларуси и достаточно выжидательную позицию наших партнеров из КНР и РФ. Сегодня работаем в условиях санкций, и нужно очень четко определить все риски, которые существуют для всех сторон этого процесса. Министерство экономики ведет серьезную работу по привлечению средств именно в дорожное хозяйство. Минтранс подготовил заявки и направил соответствующие инвестпредложения. Они сейчас рассматриваются», – сказал он.