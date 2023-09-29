Оккупанты массово отравились на поминках одного из офицеров штаба Черноморского флота РФ 2 29.09.2023, 8:54

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Часть из них умерла.

Поминки одного из российских офицеров, ликвидированных при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, завершились массовым отравлением. Двое россиян скончались.

Такой информацией поделился российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает dialog.ua.

«Трагическая череда событий сотрясает Севастополь. Там на поминках одного из офицеров… случилось непоправимое. Семеро гостей отравились, двое из них умерли в реанимации», - сообщил ресурс.

По его данным, причиной отравления якобы стала испорченная рыба.

Отметим, что, по данным этого ресурса, при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских оккупанта, из которых 19 - офицеры российской армии.

Удар был нанесен 22 сентября, предположительно, ракетами Storm Shadow. Они проделали несколько огромных дыр в крыше штаба оккупантов, буквально уничтожив верхние этажи.

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