Оккупанты массово отравились на поминках одного из офицеров штаба Черноморского флота РФ

Оккупанты массово отравились на поминках одного из офицеров штаба Черноморского флота РФ2
- 29.09.2023, 8:54
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Часть из них умерла.
Поминки одного из российских офицеров, ликвидированных при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, завершились массовым отравлением. Двое россиян скончались.
Такой информацией поделился российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает dialog.ua.
«Трагическая череда событий сотрясает Севастополь. Там на поминках одного из офицеров… случилось непоправимое. Семеро гостей отравились, двое из них умерли в реанимации», - сообщил ресурс.
По его данным, причиной отравления якобы стала испорченная рыба.
Отметим, что, по данным этого ресурса, при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских оккупанта, из которых 19 - офицеры российской армии.
Удар был нанесен 22 сентября, предположительно, ракетами Storm Shadow. Они проделали несколько огромных дыр в крыше штаба оккупантов, буквально уничтожив верхние этажи.