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Оккупанты массово отравились на поминках одного из офицеров штаба Черноморского флота РФ

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  • 29.09.2023, 8:54
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Оккупанты массово отравились на поминках одного из офицеров штаба Черноморского флота РФ

Часть из них умерла.

Поминки одного из российских офицеров, ликвидированных при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, завершились массовым отравлением. Двое россиян скончались.

Такой информацией поделился российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает dialog.ua.

«Трагическая череда событий сотрясает Севастополь. Там на поминках одного из офицеров… случилось непоправимое. Семеро гостей отравились, двое из них умерли в реанимации», - сообщил ресурс.

По его данным, причиной отравления якобы стала испорченная рыба.

Отметим, что, по данным этого ресурса, при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских оккупанта, из которых 19 - офицеры российской армии.

Удар был нанесен 22 сентября, предположительно, ракетами Storm Shadow. Они проделали несколько огромных дыр в крыше штаба оккупантов, буквально уничтожив верхние этажи.

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