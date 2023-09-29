Шесть республик и парад суверенитетов: назван сценарий распада России 4 29.09.2023, 9:17

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Эксперт перечислил национальные регионы, которые решатся выступить против Москвы.

Серьезные перемены в России возможны только в том случае, если субъекты превратятся в самостоятельные суверенные республики. Речь идет о процессах, схожих с теми, которые были при распаде СССР. Другие ситуации не приведут к каким-либо изменениям в РФ. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Во время чата на «Главреде» он сказал о том, что маховик перемен в России запустится только в том случае, если регионы захотят стать самостоятельными субъектами. К примеру, на перемены решатся национальные республики.

«Только внутренние процессы (способны привести к изменениям, - ред.), касающиеся национальной самоидентификации некоторых республик Российской Федерации: Ичкерии, Ингушетии, Татарстана, Бурятии, Якутии, Башкирии и других», - считает Свитан.

Также он добавил, что подобный сценарий предполагает события, схожие по аналогии с развалом СССР. Что-либо другое не приведет к изменениям в РФ.

«Речь идет о примерно таких же процессах, как были при развале Советского Союза. Ничто другое Россию не подвигнет к каким-либо серьезным изменениям. Только это», - подчеркнул Роман Свитан.

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