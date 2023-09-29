ВСУ прорвались на двух участках: россияне близки к потере Вербового и Новопрокоповки 29.09.2023, 11:10

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Боевые действия идут непосредственно в этих населенных пунктах.

Российская армия близка к потере населенных пунктов Вербовое и Новопрокоповка, боевые действия уже идут в этих населенных пунктах, и удержать их нет никакой возможности.

Об этом написал известный российский Z-канал «ВДВ за Теплинского» вечером 28 сентября, передает Диалог.UA.

Ресурс крайне остро отреагировал на лживое сообщение кремлевского пропагандиста Russia Today Влада Андрицы о том, что и Вербовое, и Новопрокоповка якобы «под контролем РФ и никто туда не заходил».

«Ложь, изрыгаемая этой компанией (госканал Russia Today - ред.), уже переходит все границы. Если же Вербовое и Новопрокоповка под полным нашим контролем, как говорит военкор RT, то почему тогда он не ведет свой репортаж прямо оттуда, а ведет его из Токмака, который расположен в тылу от этих н. п. на расстоянии около 20 км?» - написал Z-канал.

Он уверяет, что боевые действия сейчас идут непосредственно в этих населенных пунктах. Более того, ресурс предупредил, что в скором времени села перейдут под контроль ВСУ.

Командование ВС РФ сейчас бросает туда солдат на убой с одной целью: выиграть себе время для экстренного оборудования новых оборонительных сооружений в тылу.

«Ребята из 7-й, 76-й ДШД и из МСВ стоят там насмерть. Общее настроение у всех упадническое: они понимают, что они смертники и их задача состоит лишь в том, чтобы задержать ВСУ до тех пор, пока не будет готова наша новая линия обороны в тылу», - пишет Z-канал.

Отметим, что украинская сторона официально пока не сообщает о прорыве в Вербовое и Новопрокоповку. По поводу этих населенных пунктов Генштаб ВСУ сделает заявление только после того, как они будут полностью зачищены от присутствия российских оккупантов, а ВСУ надежно там закрепятся.

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