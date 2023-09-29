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Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС

  • 29.09.2023, 12:43
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Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС

Названа дата.

Автомобили с российскими номерами, прибывшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и территорию всего Европейского союза в течение шести месяцев с даты въезда.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таможня напоминает о том, что исключения делаются только для зарегистрированных в Российской Федерации автомобилей, на которых граждане России следуют через территорию Литвы транзитом в Калининградскую область. Впрочем, для этого необходимо предъявить транзитный документ FTD.

В частности таможня предостерегает от покупки или импорта автомобилей, которые были зарегистрированы в России или имеют российское происхождение. За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили о запрете въезда автомобилей с российскими номерами на их территорию после разъяснений Еврокомиссии относительно санкций.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ, или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

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