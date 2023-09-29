Финляндия строит секретные сооружения на границе с Россией 2 29.09.2023, 15:12

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Подробности.

Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с частными землевладельцами, чтобы строить на границе с Россией фортификационные сооружения и проводить военные учения, пишет Helsingin Sanomat.

Первые соглашения были подписаны еще шесть лет назад, однако только после начала войны в Украине работа в этом направлении начала быстро продвигаться.

«Отношение стало явно более позитивным. Люди поняли, о чем идет речь в договоре землепользования», — отметили в отделе боеготовности Сил обороны Финляндии.

Перед заключением соглашений финская армия определила ключевые районы, где необходимо как можно быстрее возвести укрепления. Сами договоры засекречиваются, а информация о местонахождении фортификаций носит закрытый характер. Известно только, что земли, где они строятся, находятся в Восточной Финляндии.

Стандартный договор финской армии с землевладельцами рассчитан на 20 лет. При его подписании владельцу участка полагается единовременная выплата в размере 750 евро. Также выплачивается по 4,8 тыс. евро за каждый гектар, используемый для строительства фортификаций. Конечная сумма зависит от площади земельного участка.

Соглашение дает армии право возводить оборонительные сооружения, но так, чтобы они «не наносили ущерба нормальному использованию объекта недвижимости». При этом не исключается вырубка деревьев и кустов. Также в течение 14 дней в году военные и пограничники могут проводить тренировки на арендованной территории.

Землевладельцы, подписавшие договоры, обеспокоены в основном вырубкой деревьев для военного строительства, а также длительным периодом действия соглашения.

Подобные договоры нужны для подготовки к потенциальному кризису без введения чрезвычайного положения, объяснил глава отдела обеспечения готовности Сил обороны Финляндии Саули Хонгисто.

В сентябре 2022 года пограничная служба Финляндии предложила поставить забор на границе Россией. Строительство началось в феврале, а тестовый участок длиной 3 км и стоимостью 6 млн евро возвели к сентябрю. На нем финские власти хотят проверить, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока». Всего планируется построить 200 км забора, в основном в юго-восточной части страны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё предсказал, что в будущем у Хельсинки будут трудности на границе с Россией.

«Мы замечаем, что наша граница с Россией удивительно мирная. Возможно, это из-за того, что они перебросили свои войска в Украину. Несомненно, в будущем нас ждут трудности», — сказал Ниинистё. По его словам, поводом для агрессии Москвы может быть членство Финляндии в НАТО.

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