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Reuters: Семь стран Евросоюза заказали боеприпасы для Украины

  • 29.09.2023, 22:27
Reuters: Семь стран Евросоюза заказали боеприпасы для Украины

Заказы касались 155 мм снарядов для артиллерии.

Группа стран-членов Европейского Союза, среди которых есть Литва, заказала снаряды для Украины для пополнения запасов Сил обороны. Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что заказы касались 155 мм снарядов для артиллерии, а осуществляло их Европейское оборонное агентство (EDA).

Стоимость закупок по этой схеме составляет два миллиарда евро. Ее запустили еще в марте, чтобы предоставить для ВСУ один миллион артиллерийских снарядов до конца текущего года.

СМИ обратились с запросом к EDA, чтобы уточнить детали соглашений и узнать, какие страны входят в эту группу. Однако в агентстве отказались комментировать какую-либо информацию, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В EDA сообщили, что в эту схему, действительно, входят семь стран ЕС, однако не уточнили, какие именно государства входят в эту группу.

Позже только министерство обороны Литвы подтвердило для Reuters, что входит в эту группу из семи стран-членов ЕС.

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