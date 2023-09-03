Новое обострение на границе Беларуси с Польшей: что задумал Лукашенко 1 3.09.2023, 10:31

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Диктатор мог быть «заказчиком» провокации с вертолетом.

На границе Польши и Беларуси продолжает сохраняться напряженность, искусственно разжигаемая Лукашенко и Путиным. Беларусь, после того, как ее вертолеты нарушили границу Польши, обвинила соседей в идентичной «провокации».

Обвинение Беларуси в адрес Польши прозвучало на фоне обучения ОДКБ на белорусской территории.

Журналист «24 канала» Алексей Печий проанализировал, что же на самом деле стоит за обвинением Лукашенко и как НАТО реагирует на провокации России и Беларуси.

Что известно о вероятном инциденте с польским вертолетом

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что польский военный вертолет 1 сентября якобы «пересек белорусскую границу». Белорусские пограничники утверждают, что военный вертолет Польши «нарушил воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области».

Позже Министерство иностранных дел Беларуси отдельно сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовало от него «соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента».

В Польше все обвинения были отвергнуты. Там отрицали обвинения белорусских пограничников в нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что это «ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы».

Более того, заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заверил, что МИД, согласно протоколу, конечно, проанализирует ситуацию, но говорит, что к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно, ведь это продолжение игры белорусского диктатора Лукашенко, в которой тот пытается как-то повлиять на будущие выборы в Польше.

Почему версия Беларуси достаточно сомнительна

В то же время Ми-24 есть и в Беларуси. В частности, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время «учений».

В Минобороны Польши тогда подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью, после чего Польша перебросила один Ми-24 на границу. И тогда польский генерал подчеркивал, что эти боевые вертолеты при необходимости готовы открыть огонь.

В этом случае существует огромное сомнение в том, что именно польский вертолет залетал на территорию Беларуси. И тут уже белорусы сами, как говорится, «спалились». Ведь, якобы на залет польского вертолета на территорию Беларуси не было никакой адекватной реакции.

То есть, довольно странно, что белорусы якобы «заметили нарушение воздушного пространства боевым вертолетом», но никак на это не отреагировали.

Почему Лукашенко выгодна провокация

Следует обратить внимание на еще одно событие, которое могло побудить Лукашенко совершить новую провокацию.

Во-первых, на территории Беларуси начались военные учения ОДКБ, но в этом году, из-за ослабления российской армии на войне против Украины, они выглядят хило, поэтому Лукашенко и Путин пытаются отвлечь внимание другим инфоповодом, а заодно и подогреть пропагандистскую тему, что якобы «Польша готовит нападение».

Во-вторых, диктатор Лукашенко понимает, что Беларусь совсем скоро может оказаться в полной изоляции из-за его провокации. Поэтому он ищет оправдание этим провокациям.

Речь идет о том, что в преддверии инцидента с вертолетом министр внутренних дел Польши заявил, что в случае новых провокаций на границе с Беларусью будут «немедленно закрыты» все белорусские переходы на границе с Европейским Союзом.

Министр внутренних дел Польши также добавил, что в предвыборный сезон в Польше Беларусь и Россия будут пытаться расшатать ситуацию в стране, а потому нужно быть готовым изолировать Беларусь полностью.

Такое заявление уже официально поддержали и страны Балтии, также готовые закрыть наглухо белорусскую границу. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нужно срочно пересмотреть правила предоставления вида на жительство в стране гражданам Беларуси.

Науседа уже внес вопрос пересмотра правил на рассмотрение осенней сессии Сейма. По словам президента Литвы, это необходимо сделать для безопасности жителей страны.

Итак, перспектива полного закрытия границ Беларуси с ЕС становится все более реалистичной. А это значит, что любой транзит товаров через Беларусь также будет закрыт.

Такая перспектива может очень не понравиться Китаю, который полагается на Беларусь как на своеобразные ворота в Европу. Особенно после вторжения России в Украину.

Не исключено, что и визит Лукашенко в Китай, и визит министра обороны Китая в Беларусь связаны и с обсуждением этой темы.

Путин и Лукашенко заигрались: как НАТО отвечает на провокации

Похоже, что режимы диктаторов Лукашенко и Путина заигрались в провокации. Кроме провокаций боевиков «Вагнера» и «миграционного кризиса», устроенного Лукашенко, по данным украинской разведки, Россия уже перебросила в Беларусь ядерное оружие.

В конце концов даже в НАТО начали реагировать на возможные угрозы Польше и странам Балтии со стороны России. Страны Альянса и партнеры уже со следующей субботы проведут в Балтийском море крупнейшие военно-морские учения.

Впервые будут отрабатываться действия в случае нападения России в этом регионе. Об этом официально заявил главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Он заявил, что такие учения решили проводить на фоне угроз россиян захватить проходящий по границе Польши и Литвы Сувальский коридор, соединяющий оккупированную Калининградскую область и Беларусь.

Следовательно, обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море – еще одно направление учений, которые пройдут у берегов Латвии и Эстонии.

Известно, что в двухнедельных учениях «Северное побережье» примут участие военнослужащие всех стран НАТО, расположенных на Балтийском море.

Кроме того, в учениях также примут участие Швеция США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция. Они будут отрабатывать амфибийные операции и удары с моря по суше.

По словам Каака, ВМС США направят на обучение корабль Mesa Verde длиной более 200 метров, предназначенный для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев.

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