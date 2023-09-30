Российский топ-пропагандист набросился на Токаева 6 30.09.2023, 10:20

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Истерику вызвала встреча президента Казахстана с канцлером Германии.

Одиозный российский пропагандист Сергей Мардан, не скрывающий своих ультраправых взглядов, набросился с оскорблениями на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает dialog.ua.

Мардана вывела из себя встреча Токаева с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, точнее обсуждение ими российской агрессии против Украины.

«По какой-то причине президент Казахстана Токаев обсуждал с канцлером Германии Россию и Украину. А с чего вдруг-то наш стратегический союзник решил с одним из наших стратегических противников-врагов обсуждать наши дела? Кто ты такой, чтобы про наши дела на людях разговаривать? Казахстан учит Россию, как ей осуществлять свою внешнюю политику. Вас ничего не смущает?» - возмущался Мардан.

Он даже заявил, что Казахстан на сегодняшний день уже не является союзником России.

Инцидент прокомментировал российский Telegram-канал «Сеятель ветра». Он констатировал, что Кремль устами своих пропагандистов отпугивает от России последних союзников.

«С Арменией отношения уже практически разорвали. Теперь делают все, чтобы потерять другого союзника по ОДКБ и ЕАЭС. А потом будут возмущенно удивляться, почему же Россию никто не любит и везде русофобия», - написал ресурс.

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