Завербованный ГУР российский офицер отрекся от Путина 30.09.2023, 16:18

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И раскрыл правду о российской армии.

Российский лейтенант Даниил Алферов, который в сотрудничестве с Главным управлением разведки вывел на подконтрольную Украине сторону 11 военных ВС РФ и вышел сам, рассказал о порядках в путинской армии. На Херсонщине захватчики испытывают дефицит боеприпасов и артиллерии и массово гибнут и калечатся в бессмысленных попытках удержать острова на Днепре.

Именно ужасающие потери, а также нежелание убивать или погибнуть в несправедливой российской войне против Украины сподвигло Алферова пойти на сотрудничество с ГУР Минобороны Украины. Как это было, он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве почти через месяц после выхода на подконтрольную Украине территорию, передает корреспондент «Обозреватель».

Военнослужащий, который 30 сентября раскрыл свою личность перед журналистами в Киеве, рассказал, что категорически не хотел воевать. Но в 2023 году его таки вынудили подписать контракт.

«Меня, мягко выражаясь, заставили подписать контракт с министерством обороны. Не хотел ни воевать, ни убивать. Я был против войны изначально, потому что развязанная Путиным война несправедлива ни в каком русле. Я считаю Путина убийцей, он лишил крова тысячи украинцев, за что мне бесконечно жаль украинский народ. Я считаю, это несправедливо, столько смертей, горя по прочные того, что у нашего царя возникло безумие. Это не описать, насколько несправедливо словами», – сказал военнослужащий.

В прошлом кадровый офицер, а после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины – оккупант в составе контрактной армии РФ, Алферов рассказал, что именно ощущение несправедливости происходящего сподвигло его согласиться на предложение о сотрудничестве, с которым на него вышли представители украинской военной разведки. Это произошло в июне этого года.

«И мне предложили сотрудничество. Я согласился и по мере выдвижения к линии фронта я сотрудничал, отправлял какую-то информацию, подтверждающие фотографии. Все, что помогло бы собрать оперативно-тактическую информацию о передвижении войск», – перечислил он.

С начала августа этого года подразделение Алферова (он был командиром 5 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона 26 полка) перебросили на оккупированную часть Херсонщины. Он признает: по сравнению с другими направлениями там было относительно спокойно. Однако это не помогло россиянам избежать там зашкаливающий потерь.

«Там было относительно других направлений, тихо, за исключением мест, которые называются острова. Там был кромешный ад, потому что мы не были непосредственно в соприкосновении с ВСУ, у нас не было стрелковых боев и столкновений на тот момент с противником, но потери были велики, как «300-х», так и «200-х». Потому что с нашей стороны артиллерия не работала. У нас управление и взаимосвязь с подразделениями полностью отсутствовала. У Украины было преимущество по артиллерии, потому что она работала по целям. И очень много снарядов было по сравнению с нашими артиллеристами. Также преимущество в дронах было большое. Вот дроны имели большое преимущество», – рассказал военный.

По словам россиянина, поначалу командование отправляло на пресловутые острова оккупантов на лодках. Когда ВСУ их все потопили – под прицельными артобстрелами захватчиков отправляли к островам пешком.

«Изначально мы выдвигались на острова на лодках. Но все лодки были уничтожены, после чего мы передвигались непосредственно вброд, через болота и так далее, что несвойственно для выполнения задач в той местности именно пехоте. Потому что я являлся командиром мотострелкового взвода. Также наше подразделение управлялось по принципу штурмовых отрядов, состоящих из зэков. Я, офицер, на позициях ощущал себя сержантом. Потому что моя задача лишь была доставить людей на эти острова, откуда по итогу они вернутся «300-ми», либо не вернутся, потому что погибнут. Это было очень тяжело в плане морально-психологического состояния», – отметил военнослужащий ВС РФ.

Ежедневные потери, по его словам, существенно подорвали морально-психологическое состояние рядовых оккупационной армии. Параллельно с увеличением количества раненых (их называют «300-тыми») увеличивалось и количество отказников и дезертиров.

Решать проблему российские командиры взялись старым излюбленным методом: созданием «заградотрядов».

«Были отказники, так называемые «500-тые», были те, кто собирался дезертировать. В общем, начинался хаос. И для того, чтобы наводить порядок, командир батальона (он не представился, я только знал его в лицо, не знал ни имени, ни фамилии) еще до начала боевых действий на территории Украины создал некий отряд, мы его называли «свитой». Это люди преимущественно воевавшие уже на каких-то других направлениях. И зэки. Они занимались карательными операциями, то есть они вылавливали недовольных, закидывали их в ямы, привязывали к деревьям и так далее», – рассказал Алферов.

Он стал свидетелем того, во что превращались прошедшие через подобные «воспитательные процедуры» российские военнослужащие.

«Командир соседнего взвода, старший лейтенант, он также попал под эту историю. Но с ним обошлись жестче, потому что он как командир не выполнил какие-то свои обязанности. Его на четверо суток привязали к дереву, он ходил под себя в туалет. Был избит. И когда он вернулся уже на позиции, он был морально уничтожен. От его прошлого «я» ничего не осталось. Он как зомбированный говорил, что нам нужно идти на эти проклятые острова. Если мы пойдем на острова, то все будет хорошо. Как человек он был уже уничтожен», – отметил лейтенант ВС РФ.

Не добавляло, по его словам, мотивации оккупантам и то, как Россия их обеспечивала и как выполняла взятые на себя обязательства. К примеру, ему за время службы по контракту выплатили лишь половину из обещанных «подъемных»: около 350 тысяч рублей. Зарплаты, которой МО РФ заманивает россиян на службу по контракту, ни он, ни его подчиненные так и не увидели.

«Обеспечение едой было на не высшем уровне. Нам повезло также, что там были какие-то колонки с водой. Воду нам не завозили. Про помывочные мероприятия вообще молчу. Мылись как могли. Морально-психологическое состояние конкретно моего подразделения было крайне низкое. Буквально через две недели уже появились пятисотые. Они убегали куда-то в тыл, пытались выехать даже на территорию России… Они были в отчаянии, их обманули и так далее», – подчеркнул Алферов.

Он также пожаловался на отсутствие должной медпомощи для раненых. К примеру, по его словам, из «островов» раненные там оккупанты вынуждены были выбираться самостоятельно.

«300-е», которые оставались на островах, эвакуацией занимались самостоятельно. Важно сказать, что там, на маршруте выдвижения, находились «200-ые», которых никто не забирал. Это был как большой ад на протяжении маршрута. Поэтому, я считаю, морально-психологическое состояние будет ухудшаться и в целом оно не будет ничем поднято, никак. Ни за какие деньги», – подчеркнул он.

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