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Зеленский наградил еще одного белоруса, который погиб в Украине

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  • 4.09.2023, 12:12
  • 2,632
Зеленский наградил еще одного белоруса, который погиб в Украине
Дмитрий "Ганс" Рубашевский
ФОТО: WM Blood

Ему было 30 лет.

Белорусский доброволец Дмитрий «Ганс» Рубашевский посмертно награжден орденом «За мужество» III степени. Указ о награждении был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским еще 30 июня 2022 года. Но известно о награде стало только сейчас, пишет «Радыё Свабода».  

Рубашевский погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Ему было 30 лет. В этом году Фонд подавал обращение, просил присвоить Рубашевскому звание Героя Украины. Сегодня опубликовал ответ на свое обращение. 

Рубашевский родился в Бресте. В Украине воевал с 2015 года, имел несколько ранений. В 2019 году в боях потерял глаз. После ранения за ним ухаживала сестра погибшего товарища. Позже она стала его женой, у пары родилась дочь. Жил во Львовской области. Позывной «Ганс» получил за немецкую каску времен Второй мировой войны.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский наградил орденом Мужества еще двух белорусских добровольцев, погибших в Украине  Эдуарда Лобова и Даниила Ляшука. А белорусскому добровольцу Алексею Скобле посмертно было присвоено звоение Героя Украины. Он погиб в 13 марта 2022 года, когда прикрывал отход своих бойцов под Киевом. 

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