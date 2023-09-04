ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом 1 4.09.2023, 14:50

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Названы основные характеристики.

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон украинского производства SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Об этом информирует Министерство обороны Украины.

«Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага», - говорится в сообщении.

Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Основные характеристики:

- дальность полета – до 10 км;

- может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;

- может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;

- интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта».

«Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой», - отметили в Минобороны.

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