ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом

ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом1
- 4.09.2023, 14:50
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Названы основные характеристики.
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон украинского производства SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.
Об этом информирует Министерство обороны Украины.
«Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага», - говорится в сообщении.
Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.
В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.
Основные характеристики:
- дальность полета – до 10 км;
- может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;
- может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;
- интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта».
«Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой», - отметили в Минобороны.