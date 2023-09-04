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Генерал Суровикин впервые после мятежа Пригожина появился на публике

  • 4.09.2023, 19:18
  • 2,526
Генерал Суровикин впервые после мятежа Пригожина появился на публике
Сергей Суровикин

Его фото появилось в соцсетях.

Российская журналистка Ксения Собчак утверждает, что в РФ генерал Сергей Суровикин находится на свободе.

Офицер якобы находится в Москве с родными, поделилась ведущая на своем канале в Telegram «Кровавая барыня» в понедельник, 4 сентября. Кроме того, Собчак якобы показала сегодняшнее фото, на котором запечатлен российсский генерал.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», - говорится в сообщении.

Где пропадал Сергей Суровикин

В конце июня генерал исчез после мятежа, который устроили члены частной военной компании «Вагнер» в России под руководством Евгения Пригожина. Стоит отметить, что офицер был почетным членом «Вагнера».

Сначала его родные утверждали, что он дома, и с ним все в порядке. Позже в РФ сообщили, что Суровикин «отдыхает». По сведениям СМИ, генерал находился под арестом. Перед ликвидацией Пригожина появилась информация, что Суровикина сняли с должности командующего российскими воздушно-космическими силами.

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