NYT: Суровикина освободили из-под стражи через несколько дней после ликвидации Пригожина 5.09.2023, 10:31

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Сергей Суровикин

Российский генерал пока сохранил свое звание.

Российские власти освободили генерала Сергея Суровикина, задержанного после мятежа главаря наемников «Вагнера» Евгения Пригожина в июне, пишет New York Times.

Генерал Сергей Суровикин, экс-замкомандующего группировкой российских войск в Украине, исчезнувший после мятежа Евгения Пригожина, вновь появился на публике, отмечает New York Times за журналисткой Ксенией Собчак.

Издание ссылается на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны России.

Американские официальные лица полагают, что генерал знал о готовящемся мятеже, напоминает New York Times. Теперь же они говорят, что генерал Суровикин, по-видимому, освобожден из-под стражи — хотя неясно, остаются ли какие-то ограничения на его передвижение или другие санкции. Летом СМИ называли разные варианты мер, предпринятых в отношении генерала — от водворения в СИЗО до изоляции без ареста.

Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа, рассказал изданию человек, близкий к российскому Минобороны.

По данным этого источника, генерал пока сохранил звание, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. В августе российские СМИ сообщали, что генерал Суровикин отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России. Официального объявления об отставке и назначении нового руководителя ВКС не последовало.

В понедельник Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фото, которая Собчак опубликовала в своем телеграм-канале. На фотографии генерал предстал в штатском, темных очках, шляпе и рубашке — рядом с женой под стеной, увитой плющом, описала фотографию американская газета, отметив, что местонахождение Суровикина по ней определить нельзя.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — подписала фото Собчак. О том, что Суровикин находится «дома с семьей», вечером в понедельник рассказал и бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «В отпуску и в распоряжении министерства обороны», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

С октября 2022 года по январь Суровикин руководился группировкой российских войск в Украине, затем он стал заместителем, уступив место начальнику российского генштаба Валерию Герасимову. Именно Суровикин курировал вывод российских войск из Херсона и переход к оборонительной стратегии, которая включала строительство «линии Суровикина», напоминает New York Times.

Пригожин хорошо знал Суровикина, потому что бойцы «Вагнера» воевали в Сирии, когда генерал был там командующим, напоминает издание. Основатель ЧВК хвалил генерала, а Герасимова жестко критиковал, и эта критика в итоге обернулась мятежом.

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