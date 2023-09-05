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Триумфальное возвращение: бойцы «Азова» прорвали оборону россиян

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  • 5.09.2023, 13:15
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Триумфальное возвращение: бойцы «Азова» прорвали оборону россиян

Украинские военные взяли сразу четыре позиции врага.

Во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардии «Азов» провели спланированную операцию после официального возвращения на фронт. По ее результату, штурмом удалось взять сразу четыре позиции россиян.

Это произошло в конце августа, сообщили в «Азове».

Отмечается, что во время операции отличились бойцы 1-го батальона спецназначения и бригадной артиллерии.

Военным силами артиллерии и во время стрелковых боев удалось уничтожить 13 российских оккупантов и ранить еще 12. Кроме того, бойцы бригады также взяли в плен двух военных РФ, которые были переданы соответствующим структурам для проведения дальнейших обменов.

«В результате наступательной операции удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту», - уточнили в бригаде.

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