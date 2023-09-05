Песков испугался отвечать на вопрос о судьбе генерала Суровикина 2 5.09.2023, 13:22

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Нервная реакция пресс-секретаря Кремля удивила журналистов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о судьбе генерала Сергея Суровикина.

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?», — спросил пресс-секретаря российского президента корреспондент агентства AFP.

— Нет, нельзя, — ответил Песков.

Шойгу накануне, услышав вопрос, «что с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование», не захотел об этом говорить. «Все вопросы?» — спросил он в ответ и ушел.

Накануне Ксения Собчак опубликовала предположительное свежее фото Суровикина с семьей, а источники NYT подтвердили его освобождение.

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