Песков испугался отвечать на вопрос о судьбе генерала Суровикина

Песков испугался отвечать на вопрос о судьбе генерала Суровикина2
- 5.09.2023, 13:22
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Нервная реакция пресс-секретаря Кремля удивила журналистов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о судьбе генерала Сергея Суровикина.
«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?», — спросил пресс-секретаря российского президента корреспондент агентства AFP.
— Нет, нельзя, — ответил Песков.
Шойгу накануне, услышав вопрос, «что с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование», не захотел об этом говорить. «Все вопросы?» — спросил он в ответ и ушел.
Накануне Ксения Собчак опубликовала предположительное свежее фото Суровикина с семьей, а источники NYT подтвердили его освобождение.