Угнавший Ми-8 российский пилот объяснил, почему перешел на сторону Украины 1 6.09.2023, 8:16

3,502

Летчик сам обратился к украинской разведке.

Россиянин Максим Кузьминов, благодаря которому вертолет Ми-8 оказался в Украине, назвал войну России против Украины жесточайшим преступлением.

Об этом он сказал 5 сентября на пресс-конференции.

Российский пилот заявил, что сам для себя решил не участвовать в преступлениях режима российского диктатора Владимира Путина против украинцев. Он подчеркнул, что ему никто не навязывал своего мнения на этот счет.

«Да, у меня в России остался самолет, неплохая зарплата, две квартиры, почти пенсия, по сути, многое держало там. Но для меня самое главное было — не участвовать в этих преступлениях», — сказал он.

Кузьминов был подписан на телеграм-каналы ГУР МО. Он обратился к украинской разведке. После этого был создан секретный чат для переписки с ним. Ему предложили новые документы, выплаты и гарантии безопасности для него и близких родственников. Родители сразу поддержали его решение.

Летчик заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину он только перевозил грузы и российских военных. Он подчеркнул, что выполнял исключительно транспортные задания, хотя ему и приходилось иногда залетать на территорию Украины.

По его словам, подобные миссии он выполнял «со слезами на глазах» и «большим нежеланием». Кузьминов заверил, что никаких ударов по объектам в Украине и по украинцам не наносил, а если получил бы такой приказ, то не выполнял бы его.

Российский пилот назвал Украину замечательной страной, а украинцев — очень хорошими людьми. Он опроверг кремлевские фейки и подчеркнул, что в нашем государстве нет никаких фашистов и нацистов, о которых врут пропагандисты России. Кузьминов хотел бы, чтобы его бывшие сослуживцы поняли это, однако он не поддерживает с ними никаких контактов.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием «Синица». Операция длилась более шести месяцев.

Пилот Ми-8 связался с украинской разведкой и согласился во время одного из рейсов приземлиться на российском вертолете в Харьковской области.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации они были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».