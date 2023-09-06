Суровикин — всё? 6.09.2023, 10:57

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С сайта Минобороны РФ удалили страницу о генерале.

На сайте Минобороны РФ пропала страница с информацией о бывшем главкоме Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине. Также его теперь нет в списке руководства ведомства.

На это обратил внимание телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который еще накануне отмечал, что Суровикин, согласно сайту Минобороны, продолжает числиться главкомом ВКС. «Это можно считать первым официальным подтверждением отставки генерала», — пишет телеграм-канал.

На это также обратила внимание российская пропагандистка Анастасия Кашеварова.

«Если ввести запрос «Суровикин» в разделе «Структура» сайта военного ведомства, то в результатах поиска первой отобразится ссылка на страницу «Суровикин Сергей Владимирович». Однако при попытке перейти по ссылке пользователь снова окажется в разделе «Структура». Кашеварова отмечает, что страница Суровикина также исчезла в разделе Военно-космических войск (ВКС). «Видимо, сняли все-таки…», — предположила Кашеварова.

Суровикин, который с октября 2022 года по январь 2023-го руководил российской группировкой в Украине и построил линию укреплений, считался союзником главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. После вооруженного мятежа ЧВК 23–24 июня генерал, который, как утверждают американские официальные лица, знал о планах Пригожина, пропал из публичного поля. Позднее появилась информация о его аресте.

После ареста Суровикина сняли с должности главкома ВКС РФ «в связи с переходом на другую работу». Этот пост занял начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Однако на сайте Минобороны перестановка не нашла отображения.

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала с женой и написала, что он «жив, здоров, дома, с семьей, в Москве». Информацию о том, что Суровикина освободили, подтвердили The New York Times два американских чиновника и источник в Минобороны РФ. По их словам, его отпустили из-под стражи через несколько дней после гибели главы ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа.

Однако остается неясным, существуют ли какие-либо ограничения на передвижение генерала или другие запреты со стороны властей, добавили собеседники NYT. По их словам, Суровикин сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, но «никаких карьерных перспектив у него больше нет».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проигнорировал вопрос о расследовании в отношении Суровикина, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не разрешил журналистке Agence France-Presse задать вопрос о генерале.

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно ли задать этот вопрос вам, известно ли вам что-то?» — спросила журналистка Пескова.

«Нет, нельзя», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

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