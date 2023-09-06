«Стоит задача повторить»: ГУР заинтриговало новыми операциями в стиле «Синицы» 6.09.2023, 11:07

1,262

Украинской разведке озвучила громкий анонс.

Операций, подобных истории российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал вертолет Ми-8 из РФ в Украину, должно быть больше.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

«С технологической точки зрения рассказано о том, о чем можно рассказать. Мы не раскрываем детали о многих моментах, которые были внутри этой операции, инструментах, которые использовались. Именно потому, что повторить – это задача, которая стоит. И да, такие операции должны быть, их должно быть больше», – подчеркнул Юсов.

По его словам, Кузьминов «будет помогать» Украине защищать свою независимость.

Российский пилот во время пресс-конференции в Киеве 5 сентября заявил, что хотел бы присоединиться к украинской авиации.

«Поступило предложение остаться здесь, я рассмотрю», – отметил Кузьминов.

Как указали в ГУР, россиянин также выразил намерение принять украинское гражданство.

О том, что российский вертолет Ми-8 сел на аэродроме в Украине, писали российские пропагандистские каналы, заявляя, что якобы причиной перелета были навигационные ошибки. Однако главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 23 августа сообщил, что приземление борта в Украине не случайно и это первый случай сдачи в плен экипажа российского вертолета вместе с бортом.

«Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах сообщила 23 августа, что пилот Ми-8 вооруженных сил России сдался Украине вместе с вертолетом в результате шестимесячной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Вертолет, перевозивший детали к истребителям Су-27 и Су-30СМ, приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ, сообщили источники.

Начальник ГУР Кирилл Буданов 23 августа в интервью «Радіо Свобода» подтвердил, что пилот находится в Киеве, и отметил, что первая такая операция в истории Украины стала возможной, потому что к пилоту «смогли найти подход».

Украинский журналист, офицер ВСУ Артем Шевченко рассказал, что перелет был 9 августа.

ГУР МО опубликовало 3 сентября в YouTube документальный фильм «Сбитые летчики России», в котором сообщали, что Кузьминов на момент проведения операции «Синица» был в звании капитана, его должность – командир вертолета Ми-8. 28-летний российский пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации государства-агрессора – в/ч №13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».