Сын президента ЦАР устроил в России дебош и напал на женщину 7.09.2023, 11:32

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Эварист Туадера приехал в Кисловодск на реабилитацию.

Российский телеграм-канал Baza опубликовала видео с сыном президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадера, который устроил дебош в Кисловодске.

Ролик был снят, когда Эварист Туадера пытался сбежать от сопровождающих (он приехал в Россию на реабилитацию). Сын президента ЦАР ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону и напал на Зарину — врача-терапевта, которая работает в ЦАР и сопровождала его в поездке.

Вразумить Туадеру смогли лишь полицейские. После инцидента сына Фостена-Арканжа Туадеры отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.

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