Дискриминация или абсурд: юрист раскрыл «подводные камни» скандального указа Лукашенко 7.09.2023, 12:58

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Режим усугубляет международную изоляцию страны.

7 сентября вступил в силу Указ №278 от 4 сентября «О порядке выдачи документов и совершения действий».

Теперь диктатору «до законов», но белорусам от этого не легче, ведь законы, принимаемые в нашей стране, идут вразрез не только с международными актами, но и с собственным национальным законодательством, в первую очередь с Конституцией.

Об этом Charter97.org на условиях анонимности рассказал белорусский юрист:

— Новый указ Лукашенко предусматривает ряд значительных ограничений для белорусов за границей. Теперь белорусам придется вернуться не только чтобы обменять старый паспорт на новый.

Диктатура предлагает своим гражданам вернуться в страну лично для совершения основных юридически значимых действий как то: подтверждение личности, отчуждение имущества и транспортных средств, легализация документов.

«... При личном обращении заинтересованного лица … либо на основании доверенности, оформленной в Республике Беларусь …»

Итак, государственная регистрация договоров об отчуждении недвижимого имущества и транспортных средств вынуждает вас возвращаться в страну, если вы решили продать недвижимость или авто.

Пока это не распространяется на регистрацию договор аренды, так как в указе речь идет только об отчуждении имущества, а договор аренды не является договором отчуждения, и все еще можно пользоваться иностранной доверенностью, переведенной и заверенной, конечно. Кроме того, доверенности оформленные в Беларуси до вступления в силу указа продолжают действовать. Но это единственное утешительно в новом «правовом» регулировании.

Тем не менее, указ также лишает возможности снятия с учета транспортного средства. На практике это означает, что все белорусы, находясь за границей, не могут продать или утилизировать свои авто и мотоциклы, которые продолжают облагаться «дорожным налогом» пополняя бюджет режима в Беларуси.

Дипломатические миссии Республики Беларусь также перестали заниматься не только паспортами, но и актами гражданского состояния, равно как и легализацией ряда значимых для гражданина документов. Например, дубликат свидетельства о рождении относится к основным документам, необходимым для получения гражданства иностранного государства. Тоже касается свидетельства о разводе, о смерти и многого другого. И если вам не посчастливилось оказаться вне Беларуси без этих документов, то вас просто вынуждают вернуться или ходатайствовать о международной защите в стране пребывания.

Фактически речь идет не только об ограничении в правах значимой части граждан Республики Беларусь, но и о неявном лишении гражданства тех, кто не может вернуться на родину. «Никто не может быть лишен гражданства…» - говорит действующая Конституция Республики Беларусь». Однако, ранее уже был принят противоречащий конституции закон предусматривающий заочные суды и лишении гражданства «экстремистов».

Очевидно, что задержавшийся в Беларуси «законодатель» руководствовался далеко не принципами верховенства права и не стремился выполнять свои обязательства перед гражданами. Власть в Беларуси лишь ищет новые способы пополнения государственного бюджета и усугубляет международную изоляцию страны.

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