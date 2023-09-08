В Армении арестовали российских пропагандистов 8.09.2023, 7:45

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Их подозревают в незаконном обращении оружия.

В Армении задержали блогера Мика Бадаляна и журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.

Об этом сообщил спикер Следственного комитета Армении Гор Абраамян, пишет «Радио Свобода».

Пророссийских пропагандистов Мика Бадаляна и Ашота Геворкяна подозревают в незаконном обращении оружия.

Журналист и блогер были задержаны 6-7 сентября в Сюникской области. Всего в этом деле задержаны семь человек.

Посольство России в Армении уже отреагировало на ситуацию и заявило, что планирует прояснить обстоятельства произошедшего и следит за развитием ситуации.

Государственная российская медиагруппа «Россия Сегодня», в которую входит «Sputnik Армения», сообщила, что следит за задержанием Геворкяна.

«Возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении, должны быть немедленно остановлены», – говорится в заявлении пропагандистов.

7 сентября глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян отметил, что впервые за 200 лет Армения меняет свой политический курс – страна завершает свои отношения с российской империей.

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