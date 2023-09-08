Россия пробила очередное дно: в Мариуполе на руинах драмтеатра китаянка спела «Катюшу» 8.09.2023, 11:11

В МИД Украины жестко отреагировали.

В захваченном россиянами Мариуполе «оперная певица» из Китая Ван-Фан исполнила советскую песню Катюша в разрушенном здании драмтеатра, по которому оккупанты нанесли авиаудар во в марте 2022 года. В МИД Украины резко отреагировали.

Видео с певицей из Китая в Мариуполе опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал такие действия «примером полной нравственной деградации».

По его словам, в оккупированный Мариуполь также прибыла группа китайских блогеров. Киев ждет объяснений от Пекина из-за приезда китайских граждан в захваченный РФ украинский город.

«Их приезд незаконный. Он грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами. Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в временно оккупированный украинский город». — отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что ведомство инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских «гастролеров».

Авиация россиян разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года, когда в укрытии могли находиться около 1300 человек. По словам мэра города Вадима Бойченко, в театре погибли около 300 человек.

Агентство Associated Press провело расследование и заявляло, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей.

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