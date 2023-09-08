«Этот выход приблизил нас к победе»: украинский спецназ заинтриговал удачной операцией 8.09.2023, 12:05

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Опубликованы фото.

Силы специальных операций ВСУ провели операцию, которая «приблизила Украину к победе».

Как сообщила пресс-служба ССО, группа бойцов осуществила удачный выход. Впрочем, детали операции в условиях наступления невозможно раскрыть.

«Сегодня, в реалиях наступления, деталей не разглашаем. Скажем единственное - этот выход приблизил нас к победе! Удачных выходов! Слава Украине», - отметили в ССО, опубликовав фото бойцов после удачного задания.

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