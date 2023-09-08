закрыть
8 сентября 2023, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Этот выход приблизил нас к победе»: украинский спецназ заинтриговал удачной операцией

  • 8.09.2023, 12:05
  • 5,230
«Этот выход приблизил нас к победе»: украинский спецназ заинтриговал удачной операцией

Опубликованы фото.

Силы специальных операций ВСУ провели операцию, которая «приблизила Украину к победе».

Как сообщила пресс-служба ССО, группа бойцов осуществила удачный выход. Впрочем, детали операции в условиях наступления невозможно раскрыть.

«Сегодня, в реалиях наступления, деталей не разглашаем. Скажем единственное - этот выход приблизил нас к победе! Удачных выходов! Слава Украине», - отметили в ССО, опубликовав фото бойцов после удачного задания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко