Москва пошла на конфронтацию с Арменией

Москва пошла на конфронтацию с Арменией3
- 8.09.2023, 21:51
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Кремль задели военные учения Армении с США.
Кремль обвинил Армению в «серии недружественных шагов», посла этой страны Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД и сделали ему «жесткое представление», сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел.
«Руководством Армении в последние дни начата серия «недружественных шагов», включая запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги премьер-министра A. В. Акопян с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США», — говорится в сообщении.