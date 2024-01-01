ГУР подтвердило ликвидацию в Белгороде «специального» офицера РФ 2 1.01.2024, 12:13

2,168

Он был причастен к наведению противотанковых ракет на ВСУ.

В российском Белгороде во время атаки 30 декабря был ликвидирован офицер Следственного комитета РФ. Речь идет о старшем лейтенанте Михаиле Конопицине, который участвовал в войне против Украины.

Этот оккупант причастен к наведению противотанковых ракет на ВСУ. Об этом рассказали в Генеральном управлении разведки украинского Минобороны.

Напомним, что в ночь на 30 декабря более 70 украинских дронов атаковали военные объекты в Белгороде и области, откуда войска РФ часто ведут обстрелы Харьковщины ракетами С-300.

Атака продолжилась днем в субботу и была ответом агрессору на массированный обстрел Украины 29 декабря.

Российские пропагандисты утверждали, что ПВО «сбила все цели», и в тоже время заявляли о разрушениях, жертвах и пострадавших.

По данным ГУР, эта «бавовна» проредила ряды офицеров оккупационных сил РФ. В частности, на тот свет отправился 27-летний старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин. Он еще недавно воевал против Сил обороны Украины на фронте как командир взвода противотанковых ракет захватчиков.

РосСМИ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ заявили, что Конопицин был следователем военного следственного отдела по Мулинскому гарнизону. 19 ноября его командировали в Белгород «для расследования военных преступлений, которые совершил киевский режим в отношении мирных граждан и российских военных».

«Михаил Юрьевич только в мае этого года пришел в структуру военных следственных органов СКР. 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет», – сообщили пропагандисты.

Они заявили, что по факту гибели оккупанта «возбуждено уголовное дело», а глава СК РФ Александр Бастрыкин «выразил соболезнования» родным Конопицина.

«Не дорасследовал», – коротко прокомментировали в ГУР смерть этого военного преступника.

В ведомстве также напомнили, что в рядах армии РФ из-за потерь в войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров и приказали ускорить обучение лейтенантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».