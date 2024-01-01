«За пять лет вижу такое впервые» 5 1.01.2024, 14:07

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Белорусы застряли на Новый год в огромных очередях на литовской границе.

Белорусы, которые живут и работают в Литве, отправились домой на новогодние праздники, но застряли на границе почти на двое суток, рассказывает Delfi со ссылкой на телеканал LNK.

Один мужчина заявил журналистам, что стоит на границе уже 49 часов. Это для него в новинку: «Максимум приходилось стоять 20 часов. Но это в Грузии, здесь всегда не больше нескольких часов».

Второй водитель признался, что «за пять лет вижу такое впервые».

Многие их тех, кто застрял на границе, сказали, что едут в Беларусь на Новый год и Рождество.

«Я работаю в транспортной компании, на праздники меня отпустили. Но вот, празднуем на границе», — отметил мужчина.

Возмущался ситуацией немец, который женат на белоруске: «Мы здесь 48 часов. Нет ни кофе, нет туалета, только два маленьких на улице. Это ужас, там такая грязь. И это Европейский союз?»

По словам жены немца, все очень проголодались: «Едем с тремя детьми, у одного болит живот, а мы ни в туалет пойти не можем, ни воды купить».

Пограничники признают, что раньше не видели таких очередей легковых машин.

«90%, а иногда и 95% тех, кто стоит в очереди, — белорусы, которые едут домой. Когда их так много, естественно, что КПП не справляются с потоком», — сказал пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Пограничники заверили, что работают в ускоренном темпе.

«Если в обычный день за сутки проезжает 850 машин, то сейчас — 1200. Естественно, что даже повышение пропускной способности не помогает бороться с очередями. Это значит, что поток очень большой», — отметил Мишутис.

Он сказал, что «КПП работает на полную мощность», хотя некоторые люди в очереди винили Литву, что, например, у них вышла из строя компьютерная система.

Данные компании, которая предоставляет возврат НДС, показывают, что в очередях в основном стоят не те, кто приехал за покупками, а белорусы, живущие и работающие в Литве или в других странах Европы.

«Таможня следит за выполнением санкций. Проверяет как грузовые, так и легковые автомобили на предмет наличия товаров, попавших под санкции. Отсюда и очереди, если кому-то хочется праздновать, это не значит, что таможня не будет работать», — заявила представитель литовской таможни Ирмина Фролова-Милашене.

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