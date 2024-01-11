Под Кременной подразделение РФ по ошибке взяло штурмом свои позиции 11.01.2024, 8:24

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Победителям эпичного сражения стала украинская артиллерия.

Под Кременной у оккупантов случился выдающийся инцидент с дружеским огнем, в ходе которого новоприбывшее подразделение ВС РФ взяло штурмом свои же позиции.

На Луганском направлении между двумя подразделениями армии РФ случился бой.

Победителей в итоге накрыла украинская артиллерия.

О происшествии рассказал военнослужащий 24-го штурмового батальона «Айдар» ВСУ Станислав Бунятов под позывным «Осман».

По его данным «военно-тактический фурор» ВС РФ произошел западнее Кременной, что на Луганском направлении.

«Новоприбывшее подразделение залетело на штурм своих позиций, БМП-2 покосило много «врагов», а потом их кто-то уничтожил. Очень жесткий был бой», - рассказал Осман.

Он уточнил, что по победителям этого эпичного сражения отработала украинская артиллерия.

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