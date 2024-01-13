Сегодня белорусы Варшавы выйдут на акцию памяти Вадима Храсько

Сегодня белорусы Варшавы выйдут на акцию памяти Вадима Храсько1
- 13.01.2024, 16:21
Политзаключенный умер в лукашенковских застенках.
Белорусы Варшавы выйдут на акцию памяти политзаключенного Вадима Храсько, умершего в лукашенковских застенках.
Акция, как сообщает лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, состоится возле белорусского посольства в Варшаве (адрес — Wiertnicza 58) в 18:00.
«Протестуем против того, что убивают белорусов. Протестуем против пыток и убийств в тюрьмах», — призвал оппозиционный политик.
Политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Правозащитники сообщают, что в больницу мужчину доставили в состоянии, когда его уже было невозможно спасти. Официально о смерти политзаключенного пока не сообщалось. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.