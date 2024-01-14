Гиркин предупредил, что у РФ заканчиваются войска

Гиркин предупредил, что у РФ заканчиваются войска4
- 14.01.2024, 14:14
- 3,140
После «наступлений» на Авдеевку, Купянск и Крынки.
В российской армии наступает острый дефицит живой силы после кровопролитных наступлений на Авдеевку, Купянск и Крынки.
К весне 2024 года у РФ может не остаться войск, по поводу чего в СИЗО устроил панику чекист Игорь Стрелков (Гиркин).
Внимание на это обратило британское издание Express. Оно выпустило статью под названием: «Кризис Путина: экс-военачальник РФ предупреждает, что через несколько недель у России закончатся войска».
Заявление Стрелкова на днях было обнародовано на его канале в Telegram.
Чекист пожаловался, что события в войне против Украины развиваются по очень плохому сценарию для РФ.
Он также предположил, что в ближайшее время диктатору РФ Владимиру Путину придется сделать тяжелый выбор.
Со слов Стрелкова, в ближайшее время армия РФ исчерпает свои резервы, в связи с чем уже сейчас ей остро нужна новая волна масштабной мобилизации.
Однако Кремль не идет на такой шаг, опасаясь падения рейтингов Путина в преддверии президентских выборов.
Чекист уверен, что до марта 2024 года мобилизации в РФ не будет. «Они пытаются залатать дыры, создавая новые части из заключенных и контрактников… Это означает, что весной нам некому и нечем будет атаковать (а если весной не провести мобилизацию, то и летом некому будет)», - уверял Стрелков.