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Гиркин предупредил, что у РФ заканчиваются войска

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  • 14.01.2024, 14:14
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Гиркин предупредил, что у РФ заканчиваются войска

После «наступлений» на Авдеевку, Купянск и Крынки.

В российской армии наступает острый дефицит живой силы после кровопролитных наступлений на Авдеевку, Купянск и Крынки.

К весне 2024 года у РФ может не остаться войск, по поводу чего в СИЗО устроил панику чекист Игорь Стрелков (Гиркин).

Внимание на это обратило британское издание Express. Оно выпустило статью под названием: «Кризис Путина: экс-военачальник РФ предупреждает, что через несколько недель у России закончатся войска».

Заявление Стрелкова на днях было обнародовано на его канале в Telegram.

Чекист пожаловался, что события в войне против Украины развиваются по очень плохому сценарию для РФ.

Он также предположил, что в ближайшее время диктатору РФ Владимиру Путину придется сделать тяжелый выбор.

Со слов Стрелкова, в ближайшее время армия РФ исчерпает свои резервы, в связи с чем уже сейчас ей остро нужна новая волна масштабной мобилизации.

Однако Кремль не идет на такой шаг, опасаясь падения рейтингов Путина в преддверии президентских выборов.

Чекист уверен, что до марта 2024 года мобилизации в РФ не будет. «Они пытаются залатать дыры, создавая новые части из заключенных и контрактников… Это означает, что весной нам некому и нечем будет атаковать (а если весной не провести мобилизацию, то и летом некому будет)», - уверял Стрелков.

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