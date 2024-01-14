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На проспекте Независимости в Минске Geely ушел в занос, вылетел за пределы дороги и снес светофор

  • 14.01.2024, 17:30
  • 1,762
На проспекте Независимости в Минске Geely ушел в занос, вылетел за пределы дороги и снес светофор

Фотофакт.

Автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» вылетел за пределы дороги и снес светофор в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла 14 января около 10.20. По предварительной информации, 40-летний водитель Geely («Яндекс.Такси») двигался по улице Городской Вал. При повороте налево на проспект Независимости он не учел погодные условия и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вошел в неуправляемый занос, выехал на тротуар и снес светофорный объект.

В аварии, к счастью, никто не пострадал.

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