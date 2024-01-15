Жена пленного оккупанта прозрела и поблагодарила Украину 15.01.2024, 18:07

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Но не смогла ответить на «самый грешный вопрос».

Жена пленного оккупанта, которого отправили воевать против Украины, несмотря на то что у него пятеро детей, поблагодарила Украину за весть о ее муже, пишет dialog.ua.

«Хочу огромное спасибо сказать стране Украина. Она дала знать о том, что ты живой. Мне вообще сказали, что ты погиб, взорвался и тебя на куски разнесло. Потом сообщили, что без вести пропавший», – сказала гражданка РФ супругу во время видеосозвона, который произошел в рамках интервью оккупанта Владимиру Золкину.

Жена мобилизованного также пожаловалась на то, что таких, как она, в России очень много, но в одиночку невозможно что-либо сделать.

«Я не одна такая, нас тысячи, но мы сидим в соцсетях. А что я одна-то сделаю? Ну вышла там одна мама с плакатиком, как дура постояла. Пять дурочек еще вышли к какому-то памятнику. Ну я выйду. Единственное, только посмеются надо мной», – эмоционально высказалась россиянка.

С супругой оккупанта пообщался также Владимир Золкин, спросив, зачем она отпустила мужа на войну.

«Это самый грешный вопрос», – заявила россиянка.

«Я каюсь, но еще раз задаю его: зачем Вы мужа отпустили на войну? Вы думали, он кого-то защищать идет?» – переспросил журналист.

«Нет, там шла речь о том, чтобы рыть окопы. Я не была информирована о том, что они будут кого-то убивать», – ответила гражданка РФ.

После этого Золкин спросил у собеседницы, поняла ли она, что происходит на самом деле или еще нет.

«Теперь уже, просмотрев столько видео и всю эту информацию из чата (жен мобилизованных – ред.), где всех объявляют пропавшими без вести, я понимаю, что это не просто задание, а действительно война. Там уже столько тысяч людей убито. Это не задание, а война, очень жестокая», – поделилась собственным выводом россиянка.

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