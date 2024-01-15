Главу Пентагона выписали из больницы

Главу Пентагона выписали из больницы1
- 15.01.2024, 20:10
Некоторое время он будет работать из дома.
Министр обороны США Ллойд Остин был сегодня выписан из больницы. Некоторое время он продолжит работать из дома.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
«Министр продолжает хорошо поправляться и, по совету врачей, будет восстанавливать силы и выполнять свои обязанности удаленно в течение некоторого времени, прежде чем вернется в Пентагон на полный рабочий день. Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи», - говорится в сообщении.
В свою очередь лечащие врачи главы Пентагона заявили, что состояние Остина улучшилось за время его пребывания в больнице, и его силы восстанавливаются.
«Во время пребывания в госпитале он прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь для решения своих медицинских проблем, в том числе для устранения затянувшихся болей в ног», - заявили врачи.
Они добавили, что Остина выписали домой с запланированной физиотерапией и регулярным наблюдением. Ожидается, что глава Пентагона полностью поправится.
В то же время врачи заявили, что рак предстательной железы Остина был вылечен на ранней стадии, и прогноз для него отличный. Дальнейшее лечение рака не планируется, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.