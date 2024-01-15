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Главу Пентагона выписали из больницы

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  • 15.01.2024, 20:10
Главу Пентагона выписали из больницы
Ллойд Остин

Некоторое время он будет работать из дома.

Министр обороны США Ллойд Остин был сегодня выписан из больницы. Некоторое время он продолжит работать из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Министр продолжает хорошо поправляться и, по совету врачей, будет восстанавливать силы и выполнять свои обязанности удаленно в течение некоторого времени, прежде чем вернется в Пентагон на полный рабочий день. Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи», - говорится в сообщении.

В свою очередь лечащие врачи главы Пентагона заявили, что состояние Остина улучшилось за время его пребывания в больнице, и его силы восстанавливаются.

«Во время пребывания в госпитале он прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь для решения своих медицинских проблем, в том числе для устранения затянувшихся болей в ног», - заявили врачи.

Они добавили, что Остина выписали домой с запланированной физиотерапией и регулярным наблюдением. Ожидается, что глава Пентагона полностью поправится.

В то же время врачи заявили, что рак предстательной железы Остина был вылечен на ранней стадии, и прогноз для него отличный. Дальнейшее лечение рака не планируется, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.

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