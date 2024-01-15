В Гродно количество пациентов с острыми респираторными заболеваниями за неделю выросло на 40% 15.01.2024, 23:17

Преимущественно это гонконгский грипп.

В Гродно за последнюю неделю количество обращений к врачам по поводу острых респираторных заболеваний выросло на 40% по сравнению с прошлой неделей, и это на 17% выше, чем было в тот же период 2023 года. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Валентина Былич в эфире телеканала «Гродно Плюс».

«По данным лабораторных исследований, у пациентов с острыми респираторными инфекциями в единичных случаях обнаруживаются вирусы гриппа А. Преимущественно это гонконгский грипп H3N2», — рассказала медик.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в Беларуси был зарегистрирован сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, характерный для осенне-зимнего периода. Чаще всего тогда болели коронавирусом.

Тогда же в стране начали регистрировать единичные случаи гриппа, в том числе гонконгского. Так, по данным Минздрава, циркулировали все три вируса гриппа, которые включены в состав гриппозных вакцин текущего года: A (H1N1), A (H3N2) и В.

Были обнаружены и смешанные формы разных штаммов гриппа и других респираторных патогенов, таких как аденовирус, риновирус, риносинцитиальный вирус.

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