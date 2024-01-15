закрыть
15 января 2024, понедельник, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно количество пациентов с острыми респираторными заболеваниями за неделю выросло на 40%

  • 15.01.2024, 23:17
В Гродно количество пациентов с острыми респираторными заболеваниями за неделю выросло на 40%

Преимущественно это гонконгский грипп.

В Гродно за последнюю неделю количество обращений к врачам по поводу острых респираторных заболеваний выросло на 40% по сравнению с прошлой неделей, и это на 17% выше, чем было в тот же период 2023 года. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Валентина Былич в эфире телеканала «Гродно Плюс».

«По данным лабораторных исследований, у пациентов с острыми респираторными инфекциями в единичных случаях обнаруживаются вирусы гриппа А. Преимущественно это гонконгский грипп H3N2», — рассказала медик.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в Беларуси был зарегистрирован сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, характерный для осенне-зимнего периода. Чаще всего тогда болели коронавирусом.

Тогда же в стране начали регистрировать единичные случаи гриппа, в том числе гонконгского. Так, по данным Минздрава, циркулировали все три вируса гриппа, которые включены в состав гриппозных вакцин текущего года: A (H1N1), A (H3N2) и В.

Были обнаружены и смешанные формы разных штаммов гриппа и других респираторных патогенов, таких как аденовирус, риновирус, риносинцитиальный вирус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров