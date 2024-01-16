Россияне устроили истерику после атаки дронов на Воронеж 2 16.01.2024, 8:55

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Досталось и Путину.

Жители России, которая уже почти два года ведет кровопролитную войну против Украины, в очередной раз устроили истерику из-за атаки БПЛА. Им не понравилось, что дроны так часто залетают на их территорию и не дают спать «спокойно».

В этот раз причиной жалоб стали взрывы в Воронеже ночью 16 января. В местных пабликах россияне сетовали на главу РФ Владимира Путина, который же заверял, что «все идет по плану».

Отметим, что дроны «пробрались» в Воронеж после полуночи во вторник, там раздалось около 15 взрывов. Местные жаловались, что начали просыпаться от прилетов, а потом заявляли о возгораниях, выбитых окнах и балконах.

Минобороны РФ заявило, что их ПВО «сбила три украинских дрона» над территорией Воронежской области.

Однако россияне с недоверием отреагировали на информацию об очередной «успешной» работе российской противовоздушной обороны. В этом контексте они упомянули слова Путина про «СВО», которая «идет по плану». Также предупредили, мол, после таких «бавовн» люди не будут голосовать за него на весенних выборах.

«Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. Все идет по плану ВВП», «Зачем начинать войну, если ты даже не можешь защитить свой народ и свои границы?», «Это плохо отразится на голосовании в марте, за Путина эти регионы точно голосовать не будут», – высказались россияне.

Еще жители РФ жаловались, что их стране воевать уже некому, потому что «всех инвалидов и туберкулезников забрали, скоро до бабулек доберутся».

Но при этом множество россиян все также продолжало призывать Кремль дать «ответку» Украине.

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