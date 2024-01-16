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Беспилотники массово атаковали Воронеж: нанесены удары по военному аэродрому «Балтимор»

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  • 16.01.2024, 8:06
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Беспилотники массово атаковали Воронеж: нанесены удары по военному аэродрому «Балтимор»

В российском городе введен режим чрезвычайной ситуации.

В ночь на вторник, 16 января, в российском Воронеже пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. В городе раздалась серия громких взрывов, в небе были видны вспышки, сообщают украинские СМИ.

Российские СМИ заявляли о «работе сил ПВО». В местных пабликах писали, что взрывы были слышны в разных районах Воронежа, в том числе возле местного аэродрома «Балтимор».

В сети россияне активно публиковали кадры «бавовны» в Воронеже – на данный момент известно по меньшей мере о 15 взрывах. На роликах можно услышать характерные звуки жужжания БПЛА.

В некоторых домах взрывной волной выбило окна.

Также в соцсетях сообщили про прилет на ул. Тепличная, 6а.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что над Воронежем дежурными средствами ПВО «отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов».

В минобороны РФ впоследствии заявили об «уничтожении над территорией Воронежской области трех украинских БПЛА».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей поврежденного дома эвакуировали.

Удары по аэродрому «Балтимор» в Воронеже

Стоит отметить, что в Воронеже расположен военный аэродром «Балтимор». На нем дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный самолетами Су-34.

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