«Хотел заехать по лицу Лаврову» 1 16.01.2024, 10:04

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Сергей Лавров

Глава МИД Украины поделился интересной историей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым и заявил, что хотел ударить его по лицу.

По словам украинского дипломата, самые сложные переговоры - это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника. Такое чувство у него возникло в 2022-м году во время беседы с Лавровым.

«Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два-три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года», — сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Глава МИД отметил, что Россия продолжает практику Советского Союза, когда в посольствах большинство дипломатов были сотрудниками спецслужб. Поэтому высылка представителей РФ из разных стран серьезно подрывает возможности Кремля в разведке. Украина также над этим работает.

«Это серьезно подрывает разведывательные возможности России в мире. В первую очередь в человеческих контактах, потому что электронная разведка продолжается», — сказал Кулеба.

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