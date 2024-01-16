закрыть
16 января 2024, вторник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Хотел заехать по лицу Лаврову»

1
  • 16.01.2024, 10:04
  • 7,384
«Хотел заехать по лицу Лаврову»
Сергей Лавров

Глава МИД Украины поделился интересной историей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым и заявил, что хотел ударить его по лицу.

По словам украинского дипломата, самые сложные переговоры - это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника. Такое чувство у него возникло в 2022-м году во время беседы с Лавровым.

«Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два-три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года», — сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Глава МИД отметил, что Россия продолжает практику Советского Союза, когда в посольствах большинство дипломатов были сотрудниками спецслужб. Поэтому высылка представителей РФ из разных стран серьезно подрывает возможности Кремля в разведке. Украина также над этим работает.

«Это серьезно подрывает разведывательные возможности России в мире. В первую очередь в человеческих контактах, потому что электронная разведка продолжается», — сказал Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров