«Путин ломал стулья и кричал на Шойгу после уничтожения А-50» 1 16.01.2024, 11:52

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Как ликвидация уникального российского самолета ударила по главе Кремля.

Украинские военные уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Некоторые российские паблики пишут о том, что Путин якобы ломал стулья, кричал на министра обороны Сергея Шойгу и потребовал «разбомбить Киев».

Тем временем Дмитрий Песков сказал, что все комментирует минобороны.

Это «24 Каналу» прокомментировал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Путин очень остро реагирует на яркие провалы. А вот на потери российской армии глава Кремля не реагирует совсем. Отметим, что вражеский самолет сбили 14 января над Азовским морем.

«Его касаются только громкие провалы. То есть, когда уничтожили большой десантный корабль в Феодосии – его это задело. Керченский мост 8 октября 2022-го года», – сказал Жирнов.

Однако неизвестные беспилотники, которые «атаковали Кремль», президента России не затронули. В общем, Владимир Путин – эмоциональный человек. Однако изображает себя как якобы «холоднокровного шпиона». Президент страны-агрессора скрывает свою эмоциональную зависимость и беззащитность, а еще – лабильность.

«Когда происходит то, что его очень глубоко затрагивает, он способен на абсолютные истерики», – подчеркнул бывший сотрудник КГБ.

Контроля нет

Именно из-за эмоциональных решений Путина не взяли работать в Службу внешней разведки. Когда глава Кремля во время визита на Чукотку рассказывал, что он якобы «стал разведчиком», он в очередной раз обманывал россиян.

«Люди, близко с ним знакомые, знают, что он способен на абсолютно эмоциональные взрывы», – подчеркнул Сергей Жирнов.

Поэтому, когда у президента России что-то происходит, он себя абсолютно не контролирует. Из-за такой реакции Путину давно перестали докладывать реальную ситуацию на фронте. А вот историю с уничтожением самолета А-50, который стоит несколько сотен миллионов долларов, сложно скрыть.

«Ведь Кремль Путин устроил еще так, что все «стучат» друг на друга. Возможно, они даже хотели бы скрыть от него неприятную новость, но поскольку это произошло в ведомстве Шойгу, все «большие друзья» Шойгу прибежали к Путину и приложили», – отметил бывший сотрудник КГБ.

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