закрыть
16 января 2024, вторник, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ раскрыл, каким оружием были уничтожены российские А-50 и Ил-22

1
  • 16.01.2024, 8:22
  • 9,990
Полковник ВСУ раскрыл, каким оружием были уничтожены российские А-50 и Ил-22

Украинские военные провели уникальную операцию.

Украинские защитники успешно ликвидировали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и вражеский воздушный пункт управления противника Ил-22. Вероятно, в этой операции могли быть использованы ЗРК Patriot или SAMP/T.

Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии изданию «24 Канал».

Как отметил эксперт, у оккупационной армии имеется примерно по эскадрилье А-50 и Ил-22, что в среднем составляет 10–12 самолетов каждого типа.

«А-50 – это летающий радар. Там до 20 человек экипажа, если считать вместе с пилотами», – отметил полковник.

По словам Свитана, Ил-22 представляет собой командный пункт, ориентированный в основном на управление наземными войсками. А-50, по его заявлению, является командным пунктом для управления в воздухе.

«Это значимые цели», — добавил он.

Роман Свитан подчеркнул, что борт А-50 поднимается в воздушные просторы на высоту около 10 километров. В случае наличия ракет с достаточной дальностью, их потенциально возможно перехватить. Для обеспечения безопасности таких миссий необходимо иметь хотя бы один Су-35 в ближайшем сопровождении, обеспечивающий надежное покрытие для всех указанных воздушных средств.

«Если его нет в информационном потоке, значит, «сушка» улетела. Не прикрыла и сама сбежала. Именно поэтому пилоты Су-35 будут долго писать рапорты, почему они не выполнили боевую задачу и не прикрыли эти 2 самолета», – рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что для перехвата указанных самолетов могут быть задействованы системы ПВО, такие как Patriot или SAMP/T.

Кроме того, по словам эксперта, с этой задачей могли б справиться и истребители F-16. Украинские пилоты уже находятся в готовности работать с воздушными целями.

ВСУ сбили российские А-50 и Ил-22: что известно

Информация об повреждении двух воздушных объектов над Азовским морем поступила вечером 14 января. Один из них, самолет А-50, мгновенно пропал с радаров.

Второй, самолет Ил-22, смог приземлиться в аэропорту Анапы, как сообщил представитель Воздушного командования Юрий Игнат 15 января. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил удары по российским целям, предоставив данные мониторинга, где было видно движение самолетов, с последующим исчезновением одного из них в определенный момент.

В СМИ подсчитали стоимость удара по Ан-50 и Ил-22 ВС РФ. Ориентировочно, атака по российской авиации нанесла россиянам ущерб на сумму более полумиллиарда долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров