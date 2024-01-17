закрыть
17 января 2024, среда, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГУР: Движение на железной дороге в центральной России парализовано

  • 17.01.2024, 10:00
  • 2,604
ГУР: Движение на железной дороге в центральной России парализовано

Украинская разведка опубликовала видео.

В трех областях РФ неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используют для логистики оккупационных российских войск.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в среду, 17 января, заявив, что «движение сопротивления набирает обороты».

Поджог железной дороги осуществили возле Саратова, Ярославля и Дзержинска Нижегородской области.

«В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано. Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины», — заявили в ГУР.

«Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины», — пообещали в ГУР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»