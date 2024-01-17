ГУР: Движение на железной дороге в центральной России парализовано
- 17.01.2024, 10:00
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Украинская разведка опубликовала видео.
В трех областях РФ неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используют для логистики оккупационных российских войск.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в среду, 17 января, заявив, что «движение сопротивления набирает обороты».
Поджог железной дороги осуществили возле Саратова, Ярославля и Дзержинска Нижегородской области.
«В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано. Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины», — заявили в ГУР.
«Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины», — пообещали в ГУР.